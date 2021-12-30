Гибель 11-летнего мальчика в кировском аквапарке попала на видео © LIFE

В распоряжение Лайфа попало видео, на котором запечатлён момент смерти 11-летнего мальчика, утонувшего в июле в кировском аквапарке "Дружба". На кадрах видно, что на ребёнка около 11 минут никто не обращает внимания, пока он барахтается и пытается выплыть. При этом совсем рядом с ним много отдыхающих.

Можно заметить, как мальчик постепенно уходит под воду — сначала пытается выплыть, но с каждым разом становится всё слабее и слабее. Люди вокруг продолжают плавать, иногда приближаясь к мальчику буквально на расстояние в полметра, но не замечая утонувшего. Лишь спустя почти 11 минут в бассейн нырнул спасатель, который вытащил школьника.

Трагедия произошла 1 июля. Мальчик заплыл на глубину в волновом бассейне и начал тонуть. Отмечается, что на месте отсутствовал 18-летний инструктор, который самовольно ушёл на перерыв, не предупредив начальство. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Обвинение предъявили 18-летнему инструктору и его начальнику, в январе они должны предстать перед судом. Однако адвокаты подсудимых настаивают на том, что виновато руководство учреждения, так как в тот день во всём аквапарке работало всего пять инструкторов, при этом обвиняемый парень не имел права занимать такую должность из-за отсутствия необходимого опыта.