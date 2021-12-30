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Экс-глава СУ СКР по Кузбассу Калинкин получил 10 лет колонии за вымогательство акций шахты

Бывших заместителей главы региона Иванова и Данильченко суд отправил в колонию на шесть лет и 5,5 года соответственно.

30 декабря, 08:05
<p>Сергей Калинкин. Фото © ТАСС / Мария Пименова</p>

Сергей Калинкин. Фото © ТАСС / Мария Пименова

Бывший начальник Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин признан виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки по делу об акциях шахты "Разрез "Инской". Центральный районный суд Кемерова приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

"Признать виновным, <…> назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере восемь миллионов рублей, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на четыре года", — приводит слова судьи корреспондент агентства.

Также суд признал виновными в вымогательстве акций бывших заместителей губернатора Кузбасса Алексея Иванова и Александра Данильченко. Их приговорили к шести годам и 5,5 года колонии общего режима соответственно.

"Признать Иванова виновным и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Признать Данильченко виновным и назначить наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказал судья, оглашая приговор.

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Напомним, 16 ноября 2016 года Сергей Калинкин был арестован по делу о вымогательстве 51% акций АО "Разрез "Инской" у кемеровского бизнесмена Антона Цыганкова. В тот же день его отстранили от должности руководителя Следственного управления СКР по Кузбассу.

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле. Это случилось, когда глава региона ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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