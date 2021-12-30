Аналитики "Яндекс.Карт" нашли самые "советские" регионы и города России

Так, например, в Москве топонимов, связанных с СССР, всего 0,6%. Это обусловлено волной переименований в начале 90-х.

Аналитики "Яндекс.Карт" выяснили, сколько всего в России улиц, проспектов, площадей, переулков, названия которых связаны с советским периодом, в частности Октябрьской революцией, коммунизмом и именами государственных деятелей СССР Владимира Ленина, Сергея Кирова, Михаила Калинина и основоположника научного коммунизма Карла Маркса. Об этом сообщает РБК.

Оказалось, что больше всего таких названий в Краснодарском крае (1936), Свердловской области (1780), Татарстане (1622), Воронежской области (1474) и Башкирии (1469). Стоит отметить, что это крупные регионы: четыре из пяти субъектов входят в первую десятку по численности населения. При этом, если взять статистику доли "советских улиц" от общего числа, то лишь в пяти регионах этот показатель превышает 7,5%. Речь идёт о Мордовии, Чувашии, Воронежской и Кировской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Это связано в том числе с тем, что местные власти скептически относились к идее переименований.

Как отмечают аналитики, в Москве топонимов, связанных с СССР, всего 0,6%, а объясняется это волной переименований в 1990–1991 годах. При этом не исключено, что подобных названий станет ещё меньше, так как с присоединением новых территорий возникает необходимость переименовывать улицы Новой Москвы, чтобы избежать путаницы. Например, сейчас в столице пять улиц Ленина. А Самарская, Калужская и Ярославская области оказались в нижней части таблицы, поскольку там процесс возвращения исторических названий плавно продолжался, в том числе в последние годы.

Эксперты выяснили, что чаще советские названия сохраняются в сёлах, чем в городах (7,2% против 2,8%). А улицы, названные в честь Ленина, встречаются в столицах почти всех регионов РФ, кроме Белгорода, Великого Новгорода, Владивостока и Махачкалы. Кроме того, только в столице Ингушетии Магасе не нашлось ни одного "советского" названия. Это связано с тем, что город был основан не так давно, в 90-е.

Рекорд по слову "Советская" в названиях улиц принадлежит Санкт-Петербургу, там таковых насчитывается 27. Это можно объяснить тем, что в последние 20 лет к Северной столице присоединяли населённые пункты Ленобласти.