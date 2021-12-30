Актёр из сериала "Каменская" Владимир Поночевный умер от последствий коронавируса
Другие подробности не приводятся. Место и дата прощания с артистом пока не определены.
Фото © Кадр из фильма "Рассказы о юности" (киноальманах) / Борис Степанов, Виктор Туров / Николай Фигуровский
Актёр Владимир Поночевный, известный ролями в "Каменской" и "Государственной границе", умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти артиста стали последствия коронавирусной инфекции.
"Володя Поночевный умер сегодня в 7 часов, не справившись с последствиями ковида", — написала на форуме сайта kino-teatr.ru пользователь Наталья Лось.
Других подробностей она не привела. Где и когда пройдёт прощание с артистом, пока не известно.
Поночевный родился 13 июня 1939 года. Учился на актёрском факультете ВГИКа, окончил его в 1961-м. На экранах дебютировал тремя годами раньше — снялся в эпизоде в "Юности наших отцов". Работал вторым режиссёром на "Беларусьфильме". Известен по картинам "Внимание! В городе волшебник!", "Последняя ночь в раю", "Сыновья уходят в бой", "Руины стреляют…", "Время выбрало нас" и "Полосатое счастье".
26 декабря стало известно, что на 65-м году жизни скончался легендарный актёр дубляжа Андрей Ярославцев, причиной смерти также стал коронавирус. Его голосом разговаривали Дамблдор и Оптимус Прайм.
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