Вдовец Легкоступовой Фирсов раскрыл, сколько миллионов — его доля в наследстве певицы

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в беседе с News.ru назвал стоимость своей доли в наследстве покойной жены и объяснил отказ от него в пользу детей певицы.

Как напомнил Фирсов, после смерти Легкоступовой он заявил об отказе от наследства, однако позднее передумал из-за обвинений детей певицы в его причастности к трагедии.

"С самого начала собирался так и сделать — отказаться от своей части наследства. Но прервали мои альтруистические начинания чёрт-те какие обвинения. Столько выслушал, ну и пришлось противопоставить себя на какое-то время", — уточнил вдовец.

После смерти Легкоступовой её дети Анэтта и Матвей обвинили Фирсова в рукоприкладстве и причастности к смерти матери. Однако Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Смерть звезды признали несчастным случаем.

По словам Фирсова, своим отказом от доли в наследстве он более не надеется помириться с детьми певицы, но хотел бы возобновить общение с её матерью Галиной Ивановной.

"На примирение не рассчитываю. Делаю то, что должен сделать. Возможно, [дети] оценят мой поступок. С Галиной Ивановной — Валиной мамой — мне хотелось бы общаться. Она хороший человек и видела, какие у нас были отношения с Валей", — подчеркнул яхтсмен.

Фирсов охарактеризовал свой поступок так: "Поступил, как должен поступить нормальный человек и мужчина". Он добавил, что его доля в наследстве составляет порядка 11 миллионов рублей — доли в московской квартире Легкоступовой и её загородном доме.