Хованский прибыл в суд в сопровождении мамы и девушки. © "Mash на Мойке"

Блогер Юрий Хованский сегодня, 30 декабря, снова прибыл в здание суда, где должно состояться заседание по продлению ему меры пресечения. До дверей его проводили девушка и мама. Видео с места публикует "Mash на Мойке".

Журналисты обратили внимание на странную скованность рук блогера, как будто он до сих пор в наручниках. Возлюбленная Хованского объяснила, что это из-за нарушения кровообращения. Также, по её словам, первая за последние семь месяцев ночь дома прошла "немного беспокойно".

Напомним, накануне, 29 декабря, Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий до 8 января. Сегодня должно состояться очередное заседание, на котором ему могут продлить эту меру пресечения до 8 февраля 2022 года.