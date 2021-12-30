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Хованский прибыл в суд в сопровождении мамы и девушки

Журналисты обратили внимание на странную скованность рук блогера, как будто он до сих пор в наручниках.

30 декабря, 10:07

Хованский прибыл в суд в сопровождении мамы и девушки. © "Mash на Мойке"

Блогер Юрий Хованский сегодня, 30 декабря, снова прибыл в здание суда, где должно состояться заседание по продлению ему меры пресечения. До дверей его проводили девушка и мама. Видео с места публикует "Mash на Мойке".

Журналисты обратили внимание на странную скованность рук блогера, как будто он до сих пор в наручниках. Возлюбленная Хованского объяснила, что это из-за нарушения кровообращения. Также, по её словам, первая за последние семь месяцев ночь дома прошла "немного беспокойно".

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Напомним, накануне, 29 декабря, Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий до 8 января. Сегодня должно состояться очередное заседание, на котором ему могут продлить эту меру пресечения до 8 февраля 2022 года.

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Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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