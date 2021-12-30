Суд отправил мэра Томска Ивана Кляйна в колонию на два года за превышение полномочий

Советский районный суд Томска отправил мэра города Ивана Кляйна в колонию на два года за превышение должностных полномочий и незаконное предпринимательство. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Также градоначальник должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. По предварительным данным, с учётом домашнего ареста Кляйн пробудет в колонии до второй половины сентября 2022-го.

Ранее Лайф рассказывал, что суд счёл доказанной вину мэра Томска Кляйна. Установлено, что градоначальник дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.