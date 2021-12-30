Суд отправил мэра Томска Ивана Кляйна в колонию на два года за превышение полномочий
Также градоначальник должен будет выплатить 200 тысяч рублей штрафа за незаконное предпринимательство.
Иван Кляйн. Фото © Мэрия Томска
Советский районный суд Томска отправил мэра города Ивана Кляйна в колонию на два года за превышение должностных полномочий и незаконное предпринимательство. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Также градоначальник должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. По предварительным данным, с учётом домашнего ареста Кляйн пробудет в колонии до второй половины сентября 2022-го.
Ранее Лайф рассказывал, что суд счёл доказанной вину мэра Томска Кляйна. Установлено, что градоначальник дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.
Напомним, мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года прямо во время рабочего совещания в администрации города. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, Кляйн предоставил заведомо ложные сведения в Департамент градостроительства Томска для того, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги, акционером которого он является.
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