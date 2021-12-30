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Суд счёл доказанной вину мэра Томска Кляйна в превышении должностных полномочий

Установлено, что градоначальник дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.

30 декабря, 08:54
<p>Фото © ТАСС / Данила Шостак</p>

Фото © ТАСС / Данила Шостак

Мэр Томска Иван Кляйн признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Наказание озвучат позже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента, присутствующего в зале Советского районного суда города.

"Суд установил, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья.

В ходе процесса прокуратура просила суд признать Кляйна по всем трём эпизодам дела и осудить на пять лет колонии общего режима. Защита настаивает на невиновности мэра.

Напомним, мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года прямо во время рабочего совещания в администрации города. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, Кляйн предоставил заведомо ложные сведения в Департамент градостроительства Томска для того, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги, акционером которого он является.

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22 декабря Лайф рассказывал, что мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали по подозрению в получении миллионной взятки. Её он получил, предположительно, в виде ружья. Однако в тот же день он вернулся к исполнению обязанностей.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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