Суд счёл доказанной вину мэра Томска Кляйна в превышении должностных полномочий

Мэр Томска Иван Кляйн признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Наказание озвучат позже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента, присутствующего в зале Советского районного суда города.

"Суд установил, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья.

В ходе процесса прокуратура просила суд признать Кляйна по всем трём эпизодам дела и осудить на пять лет колонии общего режима. Защита настаивает на невиновности мэра.