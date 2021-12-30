Суд счёл доказанной вину мэра Томска Кляйна в превышении должностных полномочий
Установлено, что градоначальник дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.
Фото © ТАСС / Данила Шостак
Мэр Томска Иван Кляйн признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Наказание озвучат позже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента, присутствующего в зале Советского районного суда города.
"Суд установил, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья.
В ходе процесса прокуратура просила суд признать Кляйна по всем трём эпизодам дела и осудить на пять лет колонии общего режима. Защита настаивает на невиновности мэра.
Напомним, мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года прямо во время рабочего совещания в администрации города. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, Кляйн предоставил заведомо ложные сведения в Департамент градостроительства Томска для того, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги, акционером которого он является.
22 декабря Лайф рассказывал, что мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали по подозрению в получении миллионной взятки. Её он получил, предположительно, в виде ружья. Однако в тот же день он вернулся к исполнению обязанностей.
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