С 1 января 2022 года территория города Саратова увеличится в пять раз — до 2100 квадратных километров. Это произойдёт за счёт того, что в состав городского округа будет включён пригородный Саратовский муниципальный район. В результате город, где проживает около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга, то есть вторым по размеру после Москвы, пишет в четверг "Российская газета".

"Границы между Саратовом и пригородом стёрты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учёбу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура", — цитирует издание слова мэра города Михаила Исаева.

После увеличения площади муниципалитет Саратова, как ожидается, получит преимущество при участии в федеральных программах. При этом все 79 сёл, которые вошли в состав городского округа, сохранят статус сельских поселений, то есть у жителей останутся все положенные льготы и социальная инфраструктура.