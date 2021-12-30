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Больше, чем Петербург: С 1 января Саратов станет вторым по площади городом России

Границы муниципалитета расширятся за счёт присоединения одного из пригородных районов. Так город рассчитывает получить преимущество при участии в федеральных программах.

30 декабря, 08:51
<p>Саратов с высоты птичьего полёта © <a href="https://www.saratovmer.ru/o_saratove/photogallery/2017/01/27/162.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт мэрии saratovmer.ru </a></p>

Саратов с высоты птичьего полёта © Сайт мэрии saratovmer.ru

С 1 января 2022 года территория города Саратова увеличится в пять раз — до 2100 квадратных километров. Это произойдёт за счёт того, что в состав городского округа будет включён пригородный Саратовский муниципальный район. В результате город, где проживает около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга, то есть вторым по размеру после Москвы, пишет в четверг "Российская газета".

"Границы между Саратовом и пригородом стёрты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учёбу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура", — цитирует издание слова мэра города Михаила Исаева.

После увеличения площади муниципалитет Саратова, как ожидается, получит преимущество при участии в федеральных программах. При этом все 79 сёл, которые вошли в состав городского округа, сохранят статус сельских поселений, то есть у жителей останутся все положенные льготы и социальная инфраструктура.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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