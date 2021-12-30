За сутки в России выявили менее 22 000 случаев ковида

За сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, также полностью выздоровели 43 004 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Кроме того, зафиксировано 926 летальных исходов. Таким образом, уже неделю в стране выявляют менее 1000 смертей из-за ковида за сутки.