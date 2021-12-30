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За сутки в России выявили менее 22 000 случаев ковида

Кроме того, уже неделю в стране фиксируют менее 1000 смертей из-за инфекции.

30 декабря, 08:50

© Агентство "Москва" / Киселев Сергей

За сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, также полностью выздоровели 43 004 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Кроме того, зафиксировано 926 летальных исходов. Таким образом, уже неделю в стране выявляют менее 1000 смертей из-за ковида за сутки.

Всего же с начала эпидемии в стране заболело 10 479 344 человека, умерло 307 948, выздоровело 9 423 227.

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Напомним, 28 декабря Минздрав РФ выпустил 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В частности, в раздел "Этиотропное лечение" добавлены данные о новом препарате "Мир-19", а "омикрон" назван самым заразным среди всех штаммов ковида.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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