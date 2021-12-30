Путин поздравил мировых лидеров и глав международных организаций с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав иностранных государств и кабминов. Среди них в том числе руководители стран – участниц СНГ, а также лидеры международных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравительные послания российский лидер направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому главе республики Нурсултану Назарбаеву, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, лидеру Армении Армену Саркисяну и премьеру республики Николу Пашиняну, президенту Киргизии Садыру Жапарову, главе Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху, президенту Абхазии Аслану Бжании, президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову.

Также глава государства направил поздравительные послания президенту Аргентины Альберто Фернандесу, папе римскому Франциску, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, президенту Вьетнама Нгуену Суан Фуку и генеральному секретарю Центрального комитета коммунистической партии страны Нгуену Фу Чонгу, президенту Индии Раме Натхе Ковинде и премьеру Нарендре Моди, лидеру США Джо Байдену, президенту Канады Джастину Трюдо, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, премьеру Японии Фумио Кисиде, президенту Кубы Мигелю Диас-Канель Бермудесу и генералу армии Раулю Кастро, президентам Сирии и ЮАР Башару Асаду и Сирилу Рамафосе.

Кроме того, Путин поздравил глав европейских стран, в частности, президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, президента Молдавии Майю Санду, президента Израиля Ицхака Герцога и премьера Нафтали Бенета, королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона, короля Испании Филиппа VI и королеву Летисию, президента Италии Серджо Маттареллу и председателя Совета министров Марио Драги, правящего князя Монако Альбера II, президента Сербии Александра Вучича, президента Словении Борута Пахора, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Хорватии Зорана Милановича, президента Чехии Милоша Земана и премьера Швеции Магдалену Андерссон.

Также Путин направил поздравительные послания ряду глав международных организаций, в частности, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, президенту группы Всемирного банка Дэвиду Малпассу, президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и почётному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Люку Тардифу и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александру Чеферину.

Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности, Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.