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Путин поздравил Байдена с Новым годом и Рождеством

В телеграмме президент подчеркнул, что РФ и США могут и должны конструктивно взаимодействовать и объединять усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз.

30 декабря, 09:20
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joe_Biden_and_Vladimir_Putin_in_Geneva,_16_June_2021_(06).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством своим зарубежным коллегам, главам правительств, руководителям международных организаций. В их числе — и американский лидер Джо Байден.

В поздравительном послании Путин отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.

"Убеждён, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга", — говорится в телеграмме.

В Белом доме указали точное время начала переговоров Путина и Байдена

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Напомним, в этом году состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. А 7 декабря Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. Сегодня, 30 декабря, лидеры России и США должны провести телефонный разговор.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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