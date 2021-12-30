Путин поздравил Байдена с Новым годом и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством своим зарубежным коллегам, главам правительств, руководителям международных организаций. В их числе — и американский лидер Джо Байден.

В поздравительном послании Путин отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.