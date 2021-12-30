Путин поздравил Байдена с Новым годом и Рождеством
В телеграмме президент подчеркнул, что РФ и США могут и должны конструктивно взаимодействовать и объединять усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз.
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством своим зарубежным коллегам, главам правительств, руководителям международных организаций. В их числе — и американский лидер Джо Байден.
В поздравительном послании Путин отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.
"Убеждён, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга", — говорится в телеграмме.
Напомним, в этом году состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. А 7 декабря Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. Сегодня, 30 декабря, лидеры России и США должны провести телефонный разговор.
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