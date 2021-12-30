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Захарова заявила о безальтернативности 10 января как даты переговоров с США

Представитель МИД отметила, что на встрече в Женеве российскую делегацию возглавит замглавы ведомства Сергей Рябков, а американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

30 декабря, 09:12

© Shutterstock

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве пройдут 10 января, альтернативы этой дате нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Десятого января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. <...> Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив", — заявила дипломат.

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Захарова добавила, что российскую делегацию будет возглавлять замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую — Уэнди Шерман. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва в ходе переговоров будет добиваться твёрдых гарантий безопасности.

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Ранее Лайф писал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил: переговоры РФ и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. Также он не исключил, что 12 января может пройти заседание Совета Россия – НАТО.

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Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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