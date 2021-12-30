Захарова заявила о безальтернативности 10 января как даты переговоров с США

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве пройдут 10 января, альтернативы этой дате нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Десятого января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. <...> Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив", — заявила дипломат.

Захарова добавила, что российскую делегацию будет возглавлять замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую — Уэнди Шерман. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва в ходе переговоров будет добиваться твёрдых гарантий безопасности.