Захарова указала на отсутствие единой линии в ЕС и НАТО по гарантиям безопасности РФ
По словам дипломата, со стороны Запада идёт "абсолютная многоголосица" и каждый комментирует ситуацию в силу своих способностей.
Мария Захарова. Фото © МИД РФ
Своими заявлениями Евросоюз и НАТО показывают отсутствие единой линии по предложенным Россией гарантиям безопасности. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ЕС немало высказываются по недавно внесённым российским предложениям. Каждый раз мы видим разные заявления на этот счёт, нет никакой стройной, единой, выработанной линии наших западных партнёров в рамках ЕС и НАТО", — сказала дипломат на брифинге.
Захарова уточнила, что со стороны Запада идёт "абсолютная многоголосица, кто во что горазд". По её словам, каждый комментирует ситуацию в силу своих способностей.
Ранее Лайф рассказывал, что Госдеп также назвал неприемлемыми некоторые предложения России по безопасности. В Вашингтоне заявляют о надежде на потенциал диалога и дипломатии — обе стороны поднимут беспокоящие их темы.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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