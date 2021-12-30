Захарова указала на отсутствие единой линии в ЕС и НАТО по гарантиям безопасности РФ

Своими заявлениями Евросоюз и НАТО показывают отсутствие единой линии по предложенным Россией гарантиям безопасности. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ЕС немало высказываются по недавно внесённым российским предложениям. Каждый раз мы видим разные заявления на этот счёт, нет никакой стройной, единой, выработанной линии наших западных партнёров в рамках ЕС и НАТО", — сказала дипломат на брифинге.

Захарова уточнила, что со стороны Запада идёт "абсолютная многоголосица, кто во что горазд". По её словам, каждый комментирует ситуацию в силу своих способностей.