Forbes составил топ-10 самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров

В 2021 году 29 российских миллиардеров обеднели. Так, состояние одного из них сократилось почти на шесть миллиардов долларов, пишет Forbes.

Рейтинг самых обедневших миллиардеров России открывает сенатор и основной акционер золотодобывающей компании "Полюс" Сулейман Керимов, который за 2021 год потерял $5,99 миллиарда. Убытки связаны с падением цен на золото. И хотя его стоимость росла на протяжении всего 2020 года, в 2021-м вместе с восстановлением мировых экономик золото перестало быть столь востребованным. Так, "с 1 января акции "Полюса" снизились на 16% — до 12 775 рублей за штуку". На 20 декабря 2021 года состояние предпринимателя составляет $14,92 миллиарда.

Виктора Вексельберга — основателя группы "Ренова" — в апреле 2018 года внесли в санкционный список Министерства финансов США, более $1,5 миллиарда в американских и швейцарских банках оказались заморожены. Вместе с тем ему запретили вести бизнес в Штатах. Заблокированными средствами можно воспользоваться лишь при разрешении американского Минфина, но ведомство такой возможности не предоставляет. За 2021-й Вексельберг потерял $2,93 миллиарда, на 20 декабря в его распоряжении имеется $9,29 миллиарда. В антирейтинге Forbes он занял второе место.

На третьей строчке оказался главный бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, который в 2021 году потерял $668 миллионов. В связи с ограничениями и закрытыми границами из-за пандемии коронавируса в первом полугодии аэропорт принёс прибыль в один миллиард рублей. Хотя за аналогичный период 2019-го этот показатель составлял 5,5 миллиарда рублей. Так, за первое полугодие 2021-го уровень внутреннего пассажиропотока снизился на 14%, а международного — на 72%. Состояние Каменщика на 20 декабря этого года — $1,80 миллиарда.

Далее следует Андрей Козицын — владелец пакетов акций Уральской горно-металлургической компании (УГМК), "УГМК-Транс", "Кузбассразрезуголь". Основная продукция УГМК — медь, но из-за падения капитализации её публичных аналогов снизилась оценка данного актива. Так, с мая по декабрь 2021-го акции "Норникеля" — компания занимает 11-ю позицию по объёмам добычи в мировом рейтинге — "подешевели с 27 тысяч рублей до 22 642 рублей за штуку". Указывается, что в нынешнем году Козицын потерял $615 миллионов — и его состояние на 20 декабря составляет $5,79 миллиарда.

Пятую строчку рейтинга Forbes занимает Владимир Евтушенков, владелец 59% акций АФК "Система". В 2021 году он потерял $414 млн из-за снижения стоимости акций компании, которые стали дешевле на 20% (23 рубля за штуку). Также на состояние Евтушенкова повлияла капитализация интернет-магазина Ozon, в котором "Система" владеет более 30%. Бумаги ретейлера "потеряли треть стоимости и теперь торгуются на уровне $31 за штуку". Состояние предпринимателя на 20 декабря 2021-го — $2,54 млрд.

На шестом месте оказался Александр Мамут — он потерял за год $320 млн. В 2017 году он взял кредит на покупку кинотеатров, теперь должен банку "Траст" 23,5 млрд рублей. В январе 2021-го у Мамута списалось 450 млн рублей выручки его кинотеатров, вместе с тем банк "потребовал вернуть 1,1 млрд рублей просроченных процентов". Его состояние составляет $2,26 млрд.

Далее следует Гавриил Юшваев, акции компании по разработке программного обеспечения Domo которого упали почти на 19% и теперь стоят $50 за штуку. Также подешевели доли Юшваева в американской биотехнологической компании Humacyte. Её акции упали на 23,5%, а в Delivery Hero — на 24%. Получается, за 2021 год бизнесмен потерял $285 млн, сейчас его состояние составляет $1,92 млрд.

Восьмое место — основной акционер Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе. Прибыль буровой компании упала в первом полугодии 2021-го по сравнению с таким же периодом прошлого года в десять раз — до 1,1 млрд рублей. Таким образом, Джапаридзе потерял $241 млн, теперь его состояние — $970 млн.

Владелец 10% "Яндекса" Аркадий Волож оказался на девятом месте рейтинга. В начале ноября 2021-го бумаги компании стоили более 6000 рублей за штуку, а к концу года — менее 4500 рублей. Волож потерял $231 млн. Его состояние на 20 декабря 2021 года составляет $2,30 млрд.

Рейтинг Forbes закрывает Араз Агаларов, который владеет Crocus Group и потерял за 2021 год $226 млн. В составе группы компаний числятся концертные залы "Крокус сити холл" и Vegas, выставочный комплекс, торговые центры, объекты в сфере спорта и развлечений. На состояние практически всех направлений его бизнеса повлияли ограничения из-за пандемии ковида. Как оказалось, посещаемость ТЦ упала на 20–30%. За две нерабочие недели, которые были объявлены в конце октября – начале ноября, компания потеряла 250 млн рублей. Состояние Агаларова на 20 декабря 2021 года — $1,451 млрд.