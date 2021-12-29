Forbes: Дуров заработал $13,81 млрд в 2021 году и стал самым разбогатевшим россиянином

Создатель Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг роста стоимости состояний участников российского списка Forbes, заработав за 2021 год 13,81 миллиарда долларов. Как отмечает издание, подобное изменение произошло благодаря росту оценки мессенджера.

"В марте 2021 года мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлёк на рынке $1 миллиард, что и позволило увеличить оценку состояния основателя мессенджера. Также в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp в Telegram зарегистрировались 70 миллионов новых пользователей", — отмечается в статье.

Ещё одним лидером рейтинга стала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой за год увеличилось на 11,92 миллиарда долларов и теперь составляет 13,02 миллиарда. Аналитики Forbes отмечают, что этого удалось достичь благодаря переоценке онлайн-ретейлера, который показывает почти двукратный рост оборота по сравнению с прошлым годом. Также на стоимость площадки повлияло успешное IPO Ozon — главного конкурента компании.

В пятёрку предпринимателей, которые больше всего увеличили своё состояние за 2021 год, также вошли Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.