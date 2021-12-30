Королевский гвардеец промаршировал по упавшему ребёнку во время дежурства в Лондоне
По словам очевидцев, один из солдат крикнул мальчику, чтобы он ушёл с дороги, но тот не успел. Инцидент попал на видео.
Королевский гвардеец промаршировал по упавшему ребёнку во время дежурства в Лондоне. Фото © TikTok / user7312510220627
Королевский гвардеец промаршировал по упавшему ребёнку во время дежурства в Лондоне. Видео © TikTok / user7312510220627
В Лондоне солдат Королевской гвардии во время дежурства сбил ребёнка, который внезапно оказался у него на пути, перешагнул его и продолжил маршировать. Об этом сообщает Daily Mail.
Кроме того, инцидент попал на видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах видно, что туристы фотографируют и снимают гвардейцев, которые делают обход. Неожиданно перед солдатами выскакивает мальчик, один из военных тут же кричит, чтобы тот ушёл с дороги, но ребёнок не успевает. После этого гвардеец сбивает несовершеннолетнего с ног.
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Как сообщили журналистам в Министерстве обороны Великобритании, ведомству известно о произошедшем. Там уточнили, что гвардейцы заранее предупредили туристов о приближении патруля, а после инцидента проверили ребёнка и убедились, что с ним всё в порядке.
В комментариях к видео люди разделились во мнениях. Некоторые отмечают, что гвардейцы были не правы и должны были обойти мальчика, другие же утверждают, что солдаты выполняли свой долг и туристы не должны вставать на пути их движения.
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