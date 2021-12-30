Жительница Саратова зацепилась поводком за лифт и осталась без пальцев

В Саратове 57-летняя жительница многоэтажки лишилась нескольких пальцев руки после того, как решила спуститься на лифте, чтобы выгулять собаку. Об этом сообщает "ЧП-Саратов".

Инцидент произошёл днём 30 декабря в Ленинском районе в одном из домов на улице Тархова. По данным издания, пострадавшая зацепилась поводком за конструкции лифта. Когда железная машина тронулась, женщина попросту не успела высвободить руку. В результате ей моментально срезало несколько пальцев. Отмечается, что питомец пострадавшей остался цел и невредим.