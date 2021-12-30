Жительница Саратова зацепилась поводком за лифт и осталась без пальцев
Когда подъёмник тронулся, женщина не успела вытащить руку из петли. 57-летняя пострадавшая госпитализирована.
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В Саратове 57-летняя жительница многоэтажки лишилась нескольких пальцев руки после того, как решила спуститься на лифте, чтобы выгулять собаку. Об этом сообщает "ЧП-Саратов".
Инцидент произошёл днём 30 декабря в Ленинском районе в одном из домов на улице Тархова. По данным издания, пострадавшая зацепилась поводком за конструкции лифта. Когда железная машина тронулась, женщина попросту не успела высвободить руку. В результате ей моментально срезало несколько пальцев. Отмечается, что питомец пострадавшей остался цел и невредим.
В итоге прибывшие на место ЧП медики госпитализировали женщину. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске мужчина подорвал лифт с соседом внутри из-за шумного ремонта. В отношении него возбуждено дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом". Мужчину из упавшего лифта вытащили жильцы многоэтажки. Сам пострадавший рассказал, что за секунды до взрыва видел в кабине пакет, но значения этому не придал.
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