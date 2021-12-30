Вирусолог Семёнов прогнозирует, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже весной

Через четыре месяца новый вариант коронавируса "омикрон" станет доминирующим во всём мире. Такой прогноз озвучил доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семёнов. По словам исследователя, который недавно вернулся из ЮАР, данная мутация заразнее существующих, но несильно.

"Думаю, это ("омикрон" станет доминирующем штаммом. — Прим. Лайфа) произойдёт через четыре месяца. <...> В следующем году, с моей точки зрения, коронавирус окончательно перейдёт в сезонную заболеваемость. Скорее всего, сформируется уже реальная иммунная прослойка", — цитирует kp.ru специалиста.

В то же время, как отметил Семёнов, наблюдения показывают, что привитые и переболевшие ковидом люди достаточно легко переносят "омикрон". В большинстве случаев заболевание у них протекает по типу ОРВИ, добавил он. А вот для невакцинированных у учёного не очень благоприятные прогнозы.

"У непривитых и не болевших с коморбидностями, то есть с сопутствующими заболеваниями, всё очень плохо. В ЮАР мы своими глазами видели реанимационные палаты, заполненные невакцинированными пациентами с диабетом, с хронической почечной недостаточностью, с различными патологиями сердечно-лёгочной системы", — пояснил вирусолог.