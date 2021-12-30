Экономист Беляев поддержал идею введения налогового вычета при покупке автомобиля
По его словам, подобные изменения послужат своего рода "втягиванием" человека в "экономический рациональный оборот".
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Предложение ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля является целесообразным с точки зрения поддержки покупателей бюджетных машин. Об этом в беседе с RT заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Это социальная поддержка", — подчеркнул специалист.
Также экономист считает, что налоговые вычеты поспособствуют стимуляции работы экономического механизма.
"Чтобы население привыкало к тому, что в стране в финансовой сфере существуют определённые механизмы, которые дают им какие-то преимущества и возможности экономии, более рационального использования своих средств", — объяснил Беляев.
Вдобавок он отметил, что подобные изменения послужат своего рода "втягиванием" человека в "экономический рациональный оборот".
Напомним, что директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам. При этом у пожилых людей останется право брать дополнительный отпуск на две недели без сохранения заработной платы.
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