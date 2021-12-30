Экономист Беляев поддержал идею введения налогового вычета при покупке автомобиля

Предложение ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля является целесообразным с точки зрения поддержки покупателей бюджетных машин. Об этом в беседе с RT заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Это социальная поддержка", — подчеркнул специалист.

Также экономист считает, что налоговые вычеты поспособствуют стимуляции работы экономического механизма.

"Чтобы население привыкало к тому, что в стране в финансовой сфере существуют определённые механизмы, которые дают им какие-то преимущества и возможности экономии, более рационального использования своих средств", — объяснил Беляев.

Вдобавок он отметил, что подобные изменения послужат своего рода "втягиванием" человека в "экономический рациональный оборот".

Напомним, что директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.