Стало известно, о чём диджей Avicii писал в дневнике за день до смерти

В январе 2022 года выйдет в свет биографическая книга "Тим — официальная биография Avicii", в которой будут опубликованы предсмертные дневниковые записи Тима Берглинга, более известного как диджей Avicii. Об этом сообщает TMZ.

Музыкант был в депрессивном состоянии, страдал алкогольной зависимостью и панкреатитом, из-за которого медики удалили звёздному пациенту жёлчный пузырь. Незадолго до смерти молодой человек находился в больнице, а потом в реабилитационном центре, и вёл личный дневник.

"Дни в больнице были самыми бестревожными и расслабленными, какие я могу вспомнить за последние шесть лет, мои настоящие каникулы, депрессивно звучит, конечно", — писал Avicii.

Диджей также поделился, что по рекомендации врачей должен был отказаться от алкоголя хотя бы на год. По его словам, он слушал не докторов, а некую парочку, утверждавшую, что нужно быть осторожным и всё будет нормально. Avicii также назвал себя "невежественным и наивным", он считал, что находится в постоянных гастролях. А за день до самоубийства Тим Берглинг написал в дневнике: "Душа сбрасывает оболочку перед тем, как всё начнётся заново".