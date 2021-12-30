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Стало известно, о чём диджей Avicii писал в дневнике за день до смерти

Врачи рекомендовали музыканту отказаться от алкоголя хотя бы на год, но он их не слушал. А перед смертью признавался: "Душа сбрасывает оболочку перед тем, как всё начнётся заново".

30 декабря, 09:37
<p>Диджей Avicii. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bd0MKRBFPJF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avicii</a></p>

Диджей Avicii. Фото © Instagram / avicii

В январе 2022 года выйдет в свет биографическая книга "Тим — официальная биография Avicii", в которой будут опубликованы предсмертные дневниковые записи Тима Берглинга, более известного как диджей Avicii. Об этом сообщает TMZ.

Музыкант был в депрессивном состоянии, страдал алкогольной зависимостью и панкреатитом, из-за которого медики удалили звёздному пациенту жёлчный пузырь. Незадолго до смерти молодой человек находился в больнице, а потом в реабилитационном центре, и вёл личный дневник.

"Дни в больнице были самыми бестревожными и расслабленными, какие я могу вспомнить за последние шесть лет, мои настоящие каникулы, депрессивно звучит, конечно", — писал Avicii.

Вышел посмертный клип музыканта Avicii

Вышел посмертный клип музыканта Avicii

Диджей также поделился, что по рекомендации врачей должен был отказаться от алкоголя хотя бы на год. По его словам, он слушал не докторов, а некую парочку, утверждавшую, что нужно быть осторожным и всё будет нормально. Avicii также назвал себя "невежественным и наивным", он считал, что находится в постоянных гастролях. А за день до самоубийства Тим Берглинг написал в дневнике: "Душа сбрасывает оболочку перед тем, как всё начнётся заново".

Напомним, 28-летнего Avicii нашли мёртвым в его доме в Омане 20 апреля 2018 года. Полиция не обнаружила следов преступления. Позже семья музыканта сообщила, что он покончил с собой.

Состояние диджея Avicii в $25,5 млн унаследовали его родители

Состояние диджея Avicii в $25,5 млн унаследовали его родители

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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