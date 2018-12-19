Состояние диджея Avicii в $25,5 млн унаследовали его родители

Состояние шведского диджея и музыканта Тима Берлинга, известного как Avicii, унаследовали его родители, Клас Берлинг и Анки Лиден, сообщает Expressen со ссылкой на налоговые документы.

Известно, что Avicii не состоял в зарегистрированных отношениях и не оставил завещания. Родителям музыканта остались 231 миллион шведских крон (порядка $25,5 миллиона).

Avicii скончался в апреле 2018 года, музыканту было 28 лет. Его нашли мёртвым в Омане, местная полиция не нашла следов преступления. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.