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Опубликовано 19 декабря 2018, 23:32

Состояние диджея Avicii в $25,5 млн унаследовали его родители

Фото: &copy; instagram/avicii

Фото: © instagram/avicii

Состояние шведского диджея и музыканта Тима Берлинга, известного как Avicii, унаследовали его родители, Клас Берлинг и Анки Лиден, сообщает Expressen со ссылкой на налоговые документы.

Известно, что Avicii не состоял в зарегистрированных отношениях и не оставил завещания. Родителям музыканта остались 231 миллион шведских крон (порядка $25,5 миллиона).

Avicii скончался в апреле 2018 года, музыканту было 28 лет. Его нашли мёртвым в Омане, местная полиция не нашла следов преступления. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.

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Эмила Сидорова
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