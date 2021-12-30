Политолог Коровин сравнил со Сноуденом переводчика, открывшего детали захвата Хусейна
По словам эксперта, американские элиты — политики и военные — "готовы и способны на подлость", в то время как обычные люди "не могут равнодушно созерцать беззаконие".
Эдвард Сноуден © Wikipedia
Сотрудничавший с США иракский переводчик, который раскрыл детали захвата президента Ирака Саддама Хусейна, как и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, — приличный человек, который не смог терпеть "беззаконие, которое творят американские элиты". Таким мнением с Лайфом поделился директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
"Американские элиты — политики, военные — готовы и способны на подлость, на самые низменные человеческие преступления. Но среди американцев есть и обычные люди, здоровые люди, у которых есть совесть, которые знают, что такое добро и зло, что такое ложь и правда. На самом деле, большинство американского общества не может равнодушно созерцать то беззаконие, которое творят американское элиты, поэтому у них пробивается в конечном итоге совесть. Пробивается сквозь подписку о неразглашении, сквозь угрозы уголовных преследований, различных кар о разглашении дьявольских американских тайн, и они говорят всё как есть", — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что инцидент с переводчиком — пример того, что американцы "избраны дьяволом для того, чтобы вершить свои дьявольские дела". И приличные люди в США должны восстать против лживых элит, "снести их и жить в нормальном государстве здорового человека".
Напомним, переводчик американских военных раскрыл уникальные детали захвата Саддама Хусейна. По его словам, местонахождение иракского лидера было обнаружено благодаря доносу из семьи охранника, а во время задержания использовали некий усыпляющий порошок.
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