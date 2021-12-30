Политолог Коровин сравнил со Сноуденом переводчика, открывшего детали захвата Хусейна

"Американские элиты — политики, военные — готовы и способны на подлость, на самые низменные человеческие преступления. Но среди американцев есть и обычные люди, здоровые люди, у которых есть совесть, которые знают, что такое добро и зло, что такое ложь и правда. На самом деле, большинство американского общества не может равнодушно созерцать то беззаконие, которое творят американское элиты, поэтому у них пробивается в конечном итоге совесть. Пробивается сквозь подписку о неразглашении, сквозь угрозы уголовных преследований, различных кар о разглашении дьявольских американских тайн, и они говорят всё как есть", — подчеркнул эксперт.