В МИД РФ сочли странными слова Борреля о возможном вкладе ЕС в переговоры по безопасности
Мария Захарова отметила, что для стран – членов Евросоюза сейчас именно НАТО является "фундаментом коллективной обороны". Как сыронизировала она, возможно, глава европейской дипломатии забыл об этом.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможном вкладе Брюсселя в дискуссию по гарантиям безопасности Европы как минимум выглядят странно на фоне политики, которую проводит ЕС. Такую позицию высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы ещё раз подчеркнуть, если бы в еэсовском Брюсселе искренне хотели, желали, могли бы сделать куда больше для предотвращения развития обстановки в Европе по неприемлемому для России сценарию. Да и не только для России, но и в целом для развития нашего взаимодействия по линии Россия – ЕС. Ничего из этого сделано не было", — отметила дипломат в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что для стран – членов ЕС сейчас именно НАТО является "фундаментом коллективной обороны". Как сыронизировала Захарова, возможно, Боррель попросту "забыл" об этом.
Ранее Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в предложенных РФ переговорах по безопасности. Политик заподозрил Москву в желании "исключить" страны Евросоюза из данной дискуссии и отметил, что США "не попадут в эту ловушку".
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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