В МИД РФ сочли странными слова Борреля о возможном вкладе ЕС в переговоры по безопасности

"Хотела бы ещё раз подчеркнуть, если бы в еэсовском Брюсселе искренне хотели, желали, могли бы сделать куда больше для предотвращения развития обстановки в Европе по неприемлемому для России сценарию. Да и не только для России, но и в целом для развития нашего взаимодействия по линии Россия – ЕС. Ничего из этого сделано не было", — отметила дипломат в ходе брифинга.