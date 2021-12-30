Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьёй

Большинство россиян (78%) намерены провести новогодние праздники с семьёй дома или в городе своего проживания (69%). Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Vox populi, в котором приняли участие 1257 человек. Они есть в распоряжении Лайфа.

Так, самым популярным вариант проведения праздников дома является среди респондентов старше 65 лет (74%), а следом идёт молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (72%). При этом 15% респондентов сообщили, что будут работать в выходные дни. Ещё 11% опрошенных признались, что праздники проведут в одиночестве, 8% — с друзьями и знакомыми, а 3% — с коллегами.

Более половины участников опроса рассказали, что в новогодние каникулы будут ходить в гости к друзьям и родным. При этом есть и более активные варианты отдыха. Так, съездить на природу планируют 34% респондентов, посетить культурные мероприятия — 17%, а экстремальный и спортивный отдых выбрали 12% — этот вариант наиболее популярен среди молодёжи 18–24 лет.

Стоит отметить, что планируемые активности не всегда соотносятся с желаемыми форматами отдыха. Например, люди предпочитают экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (32%), оздоровление и SPA (24%). При этом женщины чаще отдают предпочтение оздоровлению, морским круизам и культурному отдыху, чем мужчины, но в равной степени выбирают гастрономические туры.