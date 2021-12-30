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Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьёй

При этом 15% опрошенных сообщили, что в выходные дни будут работать, а 11% проведут этот период в одиночестве.

30 декабря, 10:01

© Pexels

Большинство россиян (78%) намерены провести новогодние праздники с семьёй дома или в городе своего проживания (69%). Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Vox populi, в котором приняли участие 1257 человек. Они есть в распоряжении Лайфа.

Так, самым популярным вариант проведения праздников дома является среди респондентов старше 65 лет (74%), а следом идёт молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (72%). При этом 15% респондентов сообщили, что будут работать в выходные дни. Ещё 11% опрошенных признались, что праздники проведут в одиночестве, 8% — с друзьями и знакомыми, а 3% — с коллегами.

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Более половины участников опроса рассказали, что в новогодние каникулы будут ходить в гости к друзьям и родным. При этом есть и более активные варианты отдыха. Так, съездить на природу планируют 34% респондентов, посетить культурные мероприятия — 17%, а экстремальный и спортивный отдых выбрали 12% — этот вариант наиболее популярен среди молодёжи 18–24 лет.

Стоит отметить, что планируемые активности не всегда соотносятся с желаемыми форматами отдыха. Например, люди предпочитают экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (32%), оздоровление и SPA (24%). При этом женщины чаще отдают предпочтение оздоровлению, морским круизам и культурному отдыху, чем мужчины, но в равной степени выбирают гастрономические туры.

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Ранее Лайф рассказывал, что перед новогодними праздниками россияне бросились скупать туристическое снаряжение. Также выяснилось, что самыми популярными направлениями для соотечественников в каникулы стали Москва (доля пассажиров 22,5%), Петербург (9,7%), Сочи (7,6%), Симферополь (6,9%) и Краснодар (3,7%).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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