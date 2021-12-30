Проценко оценил разъяснительную работу о вакцинации от коронавируса

Разъяснительная работа о вакцинации против коронавирусной инфекции даёт плоды. Об этом сообщил главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко в телеграм-канале, подводя итоги 2021 года.

"Я лично рад тому, что постоянная разъяснительная и просветительская работа начинает приносить свои первые результаты — всё больше наших сограждан делает правильный выбор в пользу вакцинации", — подчеркнул медик, добавив, что не существует другого варианта, который бы смог подготовить организм к столкновению с опасным вирусом.

Помимо того, Проценко также напомнил, что в этом году принял участие в выборах в Госдуму, что стало для него ещё одним важным вызовом. Он указал, что в комиссии по здравоохранению партии "Единая России" работает над реализацией "Народной программы", составленной вместе с врачами и пациентами.

"Пусть 2022 год принесёт нам победу над пандемией и позволит вернуться к нормальной жизни с живым общением глаза в глаза. Всем крепкого здоровья и обычного человеческого счастья. С наступающим!" — заключил он.