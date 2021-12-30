Песков рассказал о рабочих встречах Путина на новогодних каникулах
Полноценного отдыха в первые дни нового года у российского лидера не предвидится. В Кремле сообщили, что он продолжит работу "по ряду направлений".
Президент России Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин во время новогодних каникул будет проводить рабочие встречи, но, скорее всего, они не будут публичными. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя его рабочий график.
"Президент в целом планирует продолжение рабочих встреч. По отдельным направлениям он продолжит работать, и в середине праздников какие-то встречи у него будут", — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков сообщал, что Владимир Путин планирует встретить Новый год в компании родных и близких. А сам российский лидер пошутил, что в новогоднюю ночь "будет слушать поздравительную речь президента".
Комментариев: 0