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Песков рассказал о рабочих встречах Путина на новогодних каникулах

Полноценного отдыха в первые дни нового года у российского лидера не предвидится. В Кремле сообщили, что он продолжит работу "по ряду направлений".

30 декабря, 10:33
<p>Президент России Владимир Путин © Kremlin.ru </p>

Президент России Владимир Путин © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин во время новогодних каникул будет проводить рабочие встречи, но, скорее всего, они не будут публичными. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя его рабочий график.

"Президент в целом планирует продолжение рабочих встреч. По отдельным направлениям он продолжит работать, и в середине праздников какие-то встречи у него будут", — отметил представитель Кремля.

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Ранее Песков сообщал, что Владимир Путин планирует встретить Новый год в компании родных и близких. А сам российский лидер пошутил, что в новогоднюю ночь "будет слушать поздравительную речь президента".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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