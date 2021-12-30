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Песков назвал цель разговора Путина и Байдена

Представитель Кремля отметил, что инициатива о проведении беседы лидеров, которая состоится сегодня, исходила от президента России.

30 декабря, 10:32

Джо Байден и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден в предстоящей телефонной беседе продолжат обсуждать вопросы, затронутые в ходе предыдущих переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи", — сказал представитель Кремля.

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Он отметил, что инициатива о проведении разговора исходила от Путина. Песков также подчеркнул, что переговоры президентов не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности 10 января.

Напомним, переговоры Путина и Байдена состоятся сегодня, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени. Лидеры двух государств обсудят несколько тем, "в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", отметили в Белом доме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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