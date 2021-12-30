Песков назвал цель разговора Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден в предстоящей телефонной беседе продолжат обсуждать вопросы, затронутые в ходе предыдущих переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что инициатива о проведении разговора исходила от Путина. Песков также подчеркнул, что переговоры президентов не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности 10 января.