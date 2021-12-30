Google погасил штрафы на 8,5 млн рублей за неудаление запрещённого в РФ контента

Американская компания Google оплатила штрафы в размере 8,5 миллиона рублей за неудаление запрещённого российским законодательством контента. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на электронную базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Так, согласно данным ФССП, сейчас за Google числится только одна непогашенная задолженность, по которой ещё ведётся дело. Оно связано с исключением компанией использования слов УГ (проект ФБК* Алексея Навального) в поисковой выдаче по решению арбитража.