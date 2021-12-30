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Google погасил штрафы на 8,5 млн рублей за неудаление запрещённого в РФ контента

Согласно базе ФССП, на данный момент за американской компанией числится только одна задолженность, по которой ещё ведётся дело.

30 декабря, 15:27

Фото © Pixabay

Американская компания Google оплатила штрафы в размере 8,5 миллиона рублей за неудаление запрещённого российским законодательством контента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на электронную базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Так, согласно данным ФССП, сейчас за Google числится только одна непогашенная задолженность, по которой ещё ведётся дело. Оно связано с исключением компанией использования слов УГ (проект ФБК* Алексея Навального) в поисковой выдаче по решению арбитража.

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Ранее мировой суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за те же нарушения получила и компания Meta (Facebook).

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*Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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