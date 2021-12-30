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Путин подписал закон о возможности внесения судебных исков в электронном виде

Подать документы в суд можно будет через "Госуслуги", информационные системы Верховного суда РФ или систему электронного документооборота.

30 декабря, 15:15

Владимир Путин © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие бумаги теперь можно в электронном виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения добавлены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Подать документы в суд можно будет через "Госуслуги", информационные системы Верховного суда или систему электронного документооборота.

Авторы закона отметили, что его реализация позволит повысить гарантии прав граждан и юрлиц на судебную защиту и усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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