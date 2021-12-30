Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Незрелое государство — причина отъезда украинцев
Отметим, что, по данным Госстата Незалежной, за десять месяцев текущего года численность населения Украины сократилась на 317,4 тысячи человек.
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Причинами массового отъезда граждан с Украины является "незрелость" государства и отсутствие перспектив. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк в интервью сайту "Факты".
"Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трёх лет. Он длительное время набирал свою актуальность. Даже не война (вооружённый конфликт в Донбассе. — Прим. Лайфа) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина — незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан", — сказал Подоляк.
Отметим, что, по данным Госстата, за десять месяцев текущего года численность населения Украины снизилась на 317,4 тысячи — до 41,2 миллиона человек.
Ранее британский журналист Райан Купер раскрыл правду об отношении Запада к Украине. Он считает, что Запад успел захватить ощутимую часть активов этой страны в первые постсоветские годы.
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