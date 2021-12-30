Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Незрелое государство — причина отъезда украинцев

"Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трёх лет. Он длительное время набирал свою актуальность. Даже не война (вооружённый конфликт в Донбассе. — Прим. Лайфа) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина — незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан", — сказал Подоляк.