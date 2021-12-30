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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Незрелое государство — причина отъезда украинцев

Отметим, что, по данным Госстата Незалежной, за десять месяцев текущего года численность населения Украины сократилась на 317,4 тысячи человек.

30 декабря, 15:02

Фото © Pixabay

Причинами массового отъезда граждан с Украины является "незрелость" государства и отсутствие перспектив. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк в интервью сайту "Факты".

"Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трёх лет. Он длительное время набирал свою актуальность. Даже не война (вооружённый конфликт в Донбассе. — Прим. Лайфа) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина — незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан", — сказал Подоляк.

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Отметим, что, по данным Госстата, за десять месяцев текущего года численность населения Украины снизилась на 317,4 тысячи — до 41,2 миллиона человек.

Ранее британский журналист Райан Купер раскрыл правду об отношении Запада к Украине. Он считает, что Запад успел захватить ощутимую часть активов этой страны в первые постсоветские годы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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