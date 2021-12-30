Захарова назвала Зеленского угрозой для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для собственной страны и других государств Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, комментируя утверждённую украинским лидером стратегию информбезопасности.

"Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ", — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что разобщённость украинского народа уже достигла "каких-то катастрофических масштабов".