В Минпросвещения заявили, что решение о сроках каникул в школах принимают регионы
В ведомстве подчеркнули, что длительность отдыха учеников зависит от эпидемиологической ситуации на местах.
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Решения о сроках школьных каникул принимаются регионами РФ самостоятельно. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение первого зампреда Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о продлении отдыха ученикам до середины января.
"Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом", — подчеркнули в ведомстве.
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Там также добавили, что сегодня в школах РФ нет острых вспышек заболевания коронавирусом, которые бы требовали оперативных федеральных мер. В министерстве отметили, что контроль за эпидемиологической ситуацией для системы образования остаётся первостепенной задачей.
Ранее Лайф рассказывал, что Минпросвещения разработает единые подходы к формированию зарплат учителей. Педагогическое сообщество подводит итоги года и уже составляет планы на следующий. Одной из мер, которая будет принята, станет единый стандарт для начисления зарплат учителям.
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