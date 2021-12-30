В Минпросвещения заявили, что решение о сроках каникул в школах принимают регионы

Решения о сроках школьных каникул принимаются регионами РФ самостоятельно. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение первого зампреда Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о продлении отдыха ученикам до середины января.

"Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом", — подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что сегодня в школах РФ нет острых вспышек заболевания коронавирусом, которые бы требовали оперативных федеральных мер. В министерстве отметили, что контроль за эпидемиологической ситуацией для системы образования остаётся первостепенной задачей.