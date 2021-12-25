Лучшее — педагогам: Минпросвещения разработает единые подходы к формированию зарплат учителей Педагогическое сообщество подводит итоги года и уже составляет планы на следующий. Одной из мер, которая будет принята, станет единый стандарт для начисления зарплат учителям. 25 декабря, 06:30 Учитель физики и астрономии Наталья Шатовская. Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Для педагогического сообщества уходящий 2021 год стал знаковым во многих отношениях: бурно обсуждалась тема отмены ЕГЭ, усиления безопасности колледжей, школ и детских садов после трагедий в учебных учреждениях в разных городах страны, пересмотр системы оплаты труда учителей и работа в условиях волнообразной пандемии. Эти и многие другие вопросы стали предметом дискуссий на мероприятиях, проводимых чиновниками вместе с педагогами.

Всероссийский проект "Открытые уроки"

В этом году Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО запустило всероссийский проект "Открытые уроки". Суть проекта заключается в том, чтобы обсудить вопросы, которые выходят за рамки школьной программы, со всеми, кто пожелает. На протяжении всего года лекторы проводят в аудиториях лекции, которые можно посмотреть в онлайн-формате. Темами этого года стали российская наука, преемственность поколений, воссоединение Крыма с Россией, юношеские театры, 60-летие первого полёта человека в космос и многие другие.

Открытый урок "Большая перемена: больше чем конкурс". Фото © VK / Всероссийский проект "ОТКРЫТЫЕ УРОКИ"

Кроме того, в рамках "Открытых уроков" был запущен спецпроект "Дети России". Он направлен на реализацию и поддержку общественно полезных достижений школьников, а также на расширение возможностей для их саморазвития.

Родительские онлайн-собрания

Ещё одним проектом Минпросвещения этого года стало проведение всероссийских родительских онлайн-собраний. Мамы и папы со всей страны при помощи Интернета обсуждают проблемы школы. 12 февраля в эфир вышел первый выпуск открытого собрания на тему "Как работают социальные сети". Как отметил замминистра просвещения Денис Грибов, такие собрания будут проводиться и дальше, а темы для таких встреч определяются по результатам опросов родительского сообщества.

Современные дети не такие, как мы, они воспринимают мир по-другому. И нам надо поддержать их, предложить им инструменты, которые помогут им развиваться и проявлять свои таланты Денис Грибов Замминистра просвещения

Сироты и выпускники детдомов

В этом году также прошёл традиционный всероссийский форум выпускников детских домов "Мы нужны друг другу". Его организаторами выступили общественная организация "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" при поддержке Росмолодёжи и Минпросвещения России. На форуме в очном и онлайн-форматах поучаствовали более 300 выпускников организаций для детей-сирот со всей страны, эксперты и гости. Они обсудили вопросы социализации, постинтернатного сопровождения, обучения, профориентации и трудоустройства выпускников.

Среди инициатив, выдвинутых на форуме, были такие: помещение детей, не имеющих статуса сирот, вместо учреждений временного содержания в замещающие семьи; развитие института профессионально-ориентированных семей, которые могли бы заменить детские дома; разработка протоколов работы с семьями, чтобы предотвратить изъятие ребёнка у родителей по надуманным причинам.

"SOS-мама" Лариса и воспитанник "Детской деревни — SOS" Артём в посёлке Томилино. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Учительские конкурсы и форумы

Впервые в этом году прошёл всероссийский форум классных руководителей. Было подано более 21 тысячи заявок, удовлетворено 1000 для участия в офлайн-режиме, более 50 000 педагогов присоединились к мероприятию онлайн. На протяжении двух дней учителя общались на круглых столах, искали ответы на вопросы в сфере педагогики, обменивались опытом и общались с партнёрами ярмарки образовательных возможностей. По их словам, одна из главных особенностей форума — возможность диалога с теми, кто определяет развитие образования, и шанс быть услышанными.

Всероссийский форум классных руководителей. Фото © VK / Всероссийский форум классных руководителей

По итогам форума был принят меморандум, в создании которого приняли участие и сами педагоги. Многие тезисы проекта обсуждали как на форуме, так и в чатах участников.

Я вас очень прошу, чтобы вы были нашими представителями, представителями Министерства просвещения в регионах, чтобы вы были с нами на связи, чтобы вы давали обратную связь, как реализуется меморандум, как реализуются те решения, которые приняты сегодня, чтобы мы постоянно находились в контакте. Это не пустые слова, это то, что необходимо, и то, что мы обязательно сделаем Сергей Кравцов Министр просвещения РФ

Одним из завершающих мероприятий для учителей стало заседание всероссийского экспертного педагогического совета с участием министра просвещения Сергея Кравцова. Одной из главных тем стала зарплата учителей, а точнее — принципы её начисления. Чиновники предлагают дифференцировать размеры ставки учителя с учётом сложности труда и в зависимости от квалификационных уровней, а также определить на уровне Правительства Российской Федерации размеры компенсаций и стимулирующих выплат, на которые может рассчитывать каждый учитель. Рассматривались также и возможные механизмы повышения размеров ставок зарплат педагогических работников.

Авторы Алексей Соков