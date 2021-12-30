Дочь Заворотнюк чуть не сняли с рейса в аэропорту Петербурга из-за багажа

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна угодила в скандал в аэропорту Санкт-Петербурга. Вся проблема заключалась в чемодане, размеры которого не позволяли взять его с собой как ручную кладь. Как модель рассказала в "Инстаграме", изначально она собиралась вернуться в Москву на поезде, но планы изменились. Уже в здании воздушной гавани сотрудники авиакомпании отказались пускать девушку на борт из-за багажа.

"При входе в самолёт к нам выскочила неадекватная женщина, которая общалась так, будто она вчера вышла из тюрьмы. Если перевести на нормальный язык то, что она сказала, речь шла о том, что с таким багажом нельзя зайти в самолёт", — поделилась девушка.

После нескольких десятков минут разбирательств Анне всё же удалось договориться — чемодан отправили отдельно. Однако уже по возвращении в Москву свой багаж она так и не дождалась, прождав несколько часов. Тогда ей предложили отправить вещи курьером, но проблемы на этом не закончились. Компания друзей оставила один адрес, при этом им заявили, что его можно будет поменять, когда багаж заберёт курьер. Но при звонке доставщик начал с матом и руганью отказываться менять конечную точку. Тогда Анна не стала спорить с ним, решив забрать чемодан самостоятельно. Но, когда курьер привёз его подруге девушки, выгрузил груз и напоследок пнул его. Дочь актрисы с иронией заметила, что теперь будет брать избитый чемодан на сеансы с психологом.