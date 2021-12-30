В Госдуму внесён законопроект о ежегодных выплатах пенсионерам перед Новым годом

Согласно документу, максимально возможный объём расходов на следующий год — 786 млрд рублей. Источником финансирования предполагается сделать Фонд национального благосостояния.

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий введение ежегодных выплат пенсионерам перед Новым годом. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова. Они предлагают с 2022 года ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам, в частности и военным, дополнительные выплаты, сумма которых будет равняться размеру пенсии. Согласно проекту, максимально возможный объём расходов на следующий год — 786 млрд рублей. Источником финансирования предполагается сделать Фонд национального благосостояния.

В пояснительной записке авторы законопроекта напомнили о высоком уровне инфляции, который по итогам 2021 года может составить 9%. Они подчеркнули, что это негативно влияет на уровень доходов пожилых граждан.