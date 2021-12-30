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Песков рассказал, что 31 декабря у Путина будет "полурабочий нерабочий день"

Полностью выходного у президента страны не может быть по определению, заметил пресс-секретарь главы государства.

30 декабря, 10:37
<p><em style="font-style: italic;">Владимир Путин.</em> Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67438/photos/67271" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Последний день 2021 года у президента России Владимира Путина будет "полурабочим нерабочим". Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заметил, что никаких официальных и публичных мероприятий у главы государства на 31 декабря не запланировано.

"Такой — полурабочий нерабочий день президента, стандартный", — сказал Песков, уточнив, что полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению.

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Ранее Дмитрий Песков сообщил, что не знает, удастся ли Путину покататься на лыжах на каникулах в Сочи. Отдыхать президент будет до 3 января, потом у него запланировано несколько встреч, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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