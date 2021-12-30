Песков рассказал, что 31 декабря у Путина будет "полурабочий нерабочий день"

Последний день 2021 года у президента России Владимира Путина будет "полурабочим нерабочим". Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заметил, что никаких официальных и публичных мероприятий у главы государства на 31 декабря не запланировано.

"Такой — полурабочий нерабочий день президента, стандартный", — сказал Песков, уточнив, что полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению.