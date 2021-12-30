Песков рассказал, что 31 декабря у Путина будет "полурабочий нерабочий день"
Полностью выходного у президента страны не может быть по определению, заметил пресс-секретарь главы государства.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Последний день 2021 года у президента России Владимира Путина будет "полурабочим нерабочим". Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заметил, что никаких официальных и публичных мероприятий у главы государства на 31 декабря не запланировано.
"Такой — полурабочий нерабочий день президента, стандартный", — сказал Песков, уточнив, что полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что не знает, удастся ли Путину покататься на лыжах на каникулах в Сочи. Отдыхать президент будет до 3 января, потом у него запланировано несколько встреч, уточнил пресс-секретарь главы государства.
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