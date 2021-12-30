Суд продлил Хованскому меру пресечения до 8 февраля

Напомним, накануне, 29 декабря, Хованского выпустили из СИЗО . Петербургский суд заменил ему арест на запрет определённых действий до 8 января, а сегодня продлил эту меру пресечения до 8 февраля 2022 года.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной.