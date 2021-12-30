Суд продлил Хованскому меру пресечения до 8 февраля
Накануне, 29 декабря, блогера выпустили из СИЗО, арест ему заменили на запрет определённых действий.
Суд продлил Хованскому меру пресечения до 8 февраля. Видео © LIFE
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга до 8 февраля продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Юрию Хованскому.
Напомним, накануне, 29 декабря, Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему арест на запрет определённых действий до 8 января, а сегодня продлил эту меру пресечения до 8 февраля 2022 года.
Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной.
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