Школьница из Подмосковья обвинила учителя физкультуры в домогательствах © YouTube / SHOT

13-летняя школьница из подмосковного Щёлкова обвинила учителя физкультуры в домогательствах. По словам девочки, 48-летний преподаватель трогал её и обнимал. Мама подростка решила добиться наказания для преподавателя, однако у неё возникли сложности, сообщает SHOT.

"Учитель физкультуры после уроков попросил мою дочку остаться. Он начал к ней приставать, целовать в губы, трогать за грудь", — сказала Мария.

Сама девочка добавила, что преподаватель обнимал её и целовал, а также говорил "Я тебя люблю" и "Всё будет хорошо". После этого она выбежала из кабинета и рассказала о случившемся классному руководителю, которая отвела пострадавшую к директору. Та вызывала физрука к себе, а за закрытыми дверями стала уверять школьницу, что та не так всё поняла. Оказалось, что директор — супруга учителя физкультуры.

В Следственном комитете матери пострадавшей начали угрожать. Сотрудница якобы заявила, что, если учителя посадят, семье придётся "уехать из города", ведь директор не даст доучиться и "следующим детям". Дважды после этого к Марии приезжали из местного УМВД РФ и спрашивали, почему женщина не добилась возбуждения дела. После начала учёбы в сентябре учитель дважды приходил на уроки и смотрел в сторону девочки, следил за ней. После этого мать не выдержала и написала заявление на мужчину. Как уточнили в пресс-службе СК, по данной истории возбуждено уголовное дело. Сам же преподаватель считает рассказанную школьницей историю "враньём".

"Мы не первые его жертвы, но я не могу этого доказать. Свидетели не идут, все просто его боятся. Он продолжал работать, пока я не подала заявление в полицию, он был уволен по собственному желанию", — добавила Мария.