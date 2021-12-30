Голикова призвала не снимать антиковидные ограничения в регионах на праздники

Увеличение числа контактов между людьми, а также поездки россиян за рубеж на новогодние праздники в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" могут привести к росту заболеваемости CoViD-19, поэтому важно не отменять ограничения преждевременно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с болезнью.

"В ряде регионов запланированы праздничные мероприятия. Для того чтобы они прошли без дальнейших эпидемических осложнений, прошу глав субъектов обратить пристальное внимание на их организацию. А также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер", — сказала Голикова.

Она также поручила властям регионов РФ сформировать резерв больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом.