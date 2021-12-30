Голикова призвала не снимать антиковидные ограничения в регионах на праздники
Вице-премьер РФ также поручила властям субъектов сформировать резерв больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом.
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Увеличение числа контактов между людьми, а также поездки россиян за рубеж на новогодние праздники в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" могут привести к росту заболеваемости CoViD-19, поэтому важно не отменять ограничения преждевременно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с болезнью.
"В ряде регионов запланированы праздничные мероприятия. Для того чтобы они прошли без дальнейших эпидемических осложнений, прошу глав субъектов обратить пристальное внимание на их организацию. А также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер", — сказала Голикова.
Она также поручила властям регионов РФ сформировать резерв больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом.
Ранее Лайф рассказывал, что Голикова назвала четыре региона РФ с уровнем коллективного иммунитета к ковиду выше 80%. Вице-премьер отметила, что в целом по стране этот показатель вырос до 61,8%, а вакцинация полного цикла проведена более 74,5 млн раз.
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