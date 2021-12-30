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Попова заявила, что штамм "омикрон" в три – пять раз заразнее других

При этом первые клинические признаки заболевания проявляются уже на третий – пятый день.

30 декабря, 14:40
<p>Фото © Агентство «Москва»</p>

Фото © Агентство «Москва»

Новый штамм коронавируса "омикрон" в три – пять раз заразнее других, также при этом варианте первые признаки заболевания проявляются раньше. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией.

"Передача "омикрона" идёт гораздо быстрее — он является более заразным, по разным оценкам, от трёх до пяти раз. Сокращается инкубационный период — максимальный остаётся 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий – пятый день", — сказала она.

При этом главный санитарный врач подчеркнула, что все российские вакцины защищают от нового штамма.

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Напомним, число выявленных случаев заражения штаммом "омикрон" в России достигло 103. Заболевшие — это люди, приехавшие из-за границы или очень близко с ними контактировавшие.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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