Попова заявила, что штамм "омикрон" в три – пять раз заразнее других

Новый штамм коронавируса "омикрон" в три – пять раз заразнее других, также при этом варианте первые признаки заболевания проявляются раньше. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией.

"Передача "омикрона" идёт гораздо быстрее — он является более заразным, по разным оценкам, от трёх до пяти раз. Сокращается инкубационный период — максимальный остаётся 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий – пятый день", — сказала она.

При этом главный санитарный врач подчеркнула, что все российские вакцины защищают от нового штамма.