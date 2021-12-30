Глава Минобрнауки Фальков не увидел причин для введения новых мер в вузах из-за "омикрона"
Министр отметил, что система сегодня в целом стала гибче. По его словам, подобные решения принимаются больше на региональном, а не на федеральном уровне.
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На данный момент в российских вузах не нужно вводить какие-либо дополнительные ограничения из-за коронавирусной инфекции, в частности из-за нового омикрон-штамма. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Нет, в этом смысле университеты адаптировались, и все решения необходимые принимаются", — сказал глава Минобрнауки в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Фальков отметил, что система сегодня в целом стала более гибкой. По его словам, подобные решения принимаются чаще на региональном, а не на федеральном уровне.
А ранее Фальков рассказал о программах научно-технологического развития (НТР), которые планируется запустить в российских регионах. Как отметил министр, они позволят поддерживать наиболее перспективные проекты в субъектах страны.
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