"ВКонтакте" представила предновогодний ролик про объединяющие технологии
Главный герой видео не успевает доехать до семьи в канун праздника, однако благодаря видеозвонку всё равно получает возможность поздравить родственников.
Кадр из видео © VK / VK
VK представила предновогодний ролик, рассказывающий про объединяющие технологии. Видео © VK / VK
VK опубликовала новогодний ролик, в котором раскрывается новое позиционирование компании — объединяющие технологии. Он опубликован на странице в социальной сети.
В видео рассказывается история мужчины, который из-за препятствия на дороге закапывается на автомобиле в снегу и не успевает доехать до семьи в канун праздника. Его роль сыграл Игорь Верник. На выручку приходят технологии компании, ведь благодаря видеозвонку родственники всё равно получают возможность поздравить друг друга.
В пресс-службе VK заметили, что слоган "Лучше вместе" отражает главную ценность бренда: технологии связывают людей и дают им инструменты для комфортного взаимодействия.
Ранее Лайф рассказывал, что пользователи соцсети "ВКонтакте" назвали топ-10 лучших мемов 2021 года. В битве участвовали 35 картинок. Голосование проходило в три этапа — по мотивам сериала "Игра в кальмара".
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