"ВКонтакте" представила предновогодний ролик про объединяющие технологии

VK представила предновогодний ролик, рассказывающий про объединяющие технологии. Видео © VK / VK

VK опубликовала новогодний ролик, в котором раскрывается новое позиционирование компании — объединяющие технологии. Он опубликован на странице в социальной сети.

В видео рассказывается история мужчины, который из-за препятствия на дороге закапывается на автомобиле в снегу и не успевает доехать до семьи в канун праздника. Его роль сыграл Игорь Верник. На выручку приходят технологии компании, ведь благодаря видеозвонку родственники всё равно получают возможность поздравить друг друга.

В пресс-службе VK заметили, что слоган "Лучше вместе" отражает главную ценность бренда: технологии связывают людей и дают им инструменты для комфортного взаимодействия.