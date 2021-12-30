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"ВКонтакте" представила предновогодний ролик про объединяющие технологии

Главный герой видео не успевает доехать до семьи в канун праздника, однако благодаря видеозвонку всё равно получает возможность поздравить родственников.

30 декабря, 13:12

Кадр из видео © VK / VK

VK представила предновогодний ролик, рассказывающий про объединяющие технологии. Видео © VK / VK

VK опубликовала новогодний ролик, в котором раскрывается новое позиционирование компании — объединяющие технологии. Он опубликован на странице в социальной сети.

В видео рассказывается история мужчины, который из-за препятствия на дороге закапывается на автомобиле в снегу и не успевает доехать до семьи в канун праздника. Его роль сыграл Игорь Верник. На выручку приходят технологии компании, ведь благодаря видеозвонку родственники всё равно получают возможность поздравить друг друга.

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В пресс-службе VK заметили, что слоган "Лучше вместе" отражает главную ценность бренда: технологии связывают людей и дают им инструменты для комфортного взаимодействия.

Ранее Лайф рассказывал, что пользователи соцсети "ВКонтакте" назвали топ-10 лучших мемов 2021 года. В битве участвовали 35 картинок. Голосование проходило в три этапа — по мотивам сериала "Игра в кальмара".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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