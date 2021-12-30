Глава гордумы Каменска-Уральского Пермяков пожелал смерти недоброжелателям
Причём в гордуме заявили, что не могут прокомментировать его слова, поскольку сегодня последний рабочий день.
Глава гордумы Каменска-Уральского Пермяков пожелал смерти недоброжелателям. Скриншот © VK / "Говорит Каменск-Уральский"
Глава гордумы Каменска-Уральского Пермяков пожелал смерти недоброжелателям © VK / "Говорит Каменск-Уральский"
Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков во время своей новогодней речи пожелал недоброжелателям "сдохнуть". Соответствующее видео появилось в соцсети "ВКонтакте" в группе "Говорит Каменск-Уральский".
"Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. <...> За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдёт!" — сказал Пермяков.
Как пишет портал E1.ru, в городской думе данные слова прокомментировать не смогли. Там сослались на то, что сегодня последний рабочий день.
А ранее мэр Киева Виталий Кличко в новогоднем мультфильме "оседлал" святого Николая, показав Киев с высоты. Их прогулка по городу завершилась возле главной ёлки Украины на Софийской площади.
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