Глава гордумы Каменска-Уральского Пермяков пожелал смерти недоброжелателям © VK / "Говорит Каменск-Уральский"

Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков во время своей новогодней речи пожелал недоброжелателям "сдохнуть". Соответствующее видео появилось в соцсети "ВКонтакте" в группе "Говорит Каменск-Уральский".

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. <...> За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдёт!" — сказал Пермяков.

Как пишет портал E1.ru, в городской думе данные слова прокомментировать не смогли. Там сослались на то, что сегодня последний рабочий день.