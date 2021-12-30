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Силуанов: Минфин не планирует повышать НДС и НДФЛ в ближайшие три года

Однако решение увеличить НДФЛ для людей с высокими доходами с 1 января 2021 года оказалось оправданным, заметил министр.

30 декабря, 12:52
<p>Министр финансов Антон Силуанов © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/61946/photos/61790" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Министр финансов Антон Силуанов © Kremlin.ru

Министерство финансов РФ не планирует в ближайшие три года повышать ставки налогов, в том числе на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы не планируем какие-либо здесь новации повышения ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

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Силуанов добавил, что решение повысить с 1 января 2021 года ставку НДФЛ при доходах свыше пяти миллионов рублей в год до 15% оказалось оправданным, ведь полученные средства пошли на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями. Всего же по итогам завершающегося года в бюджет ожидаются поступления в объёме около 80 миллиардов рублей, хотя планировалось 60 миллиардов рублей.

"Экономика восстанавливается более быстрыми темпами. Зарплаты у богатых, людей с хорошими доходами растут. Поэтому мы пополняем этот фонд более быстрыми темпами", — уточнил он.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин подписал закон о налоговых послаблениях из-за пандемии. Перечисленные нормы применяются в отношении доходов, полученных гражданами и организациями с 1 января 2021 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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