Силуанов: Минфин не планирует повышать НДС и НДФЛ в ближайшие три года

Министерство финансов РФ не планирует в ближайшие три года повышать ставки налогов, в том числе на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы не планируем какие-либо здесь новации повышения ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Силуанов добавил, что решение повысить с 1 января 2021 года ставку НДФЛ при доходах свыше пяти миллионов рублей в год до 15% оказалось оправданным, ведь полученные средства пошли на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями. Всего же по итогам завершающегося года в бюджет ожидаются поступления в объёме около 80 миллиардов рублей, хотя планировалось 60 миллиардов рублей.

"Экономика восстанавливается более быстрыми темпами. Зарплаты у богатых, людей с хорошими доходами растут. Поэтому мы пополняем этот фонд более быстрыми темпами", — уточнил он.