НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Курс доллара превысил 75 рублей, а евро — выше 85

В последний раз американская и европейская валюты были на таком уровне 30 ноября.

30 декабря, 12:39

© Pixabay

Курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже превысили показатели 30 ноября: американская валюта впервые с этой даты достигла 75 рублей, европейская — 85. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Так, евро торговался на уровне 85,05 рубля, доллар — 75,09 рубля.

Представитель МИД РФ Биричевский рассказал о работе по снижению доли доллара в расчётах

Представитель МИД РФ Биричевский рассказал о работе по снижению доли доллара в расчётах

А ранее Лайф рассказывал, что 2021 год преподнёс инвесторам сразу несколько сюрпризов, но главные сложности могут быть ещё впереди. Поэтому разобрались, откуда экономисты советуют забирать деньги, чтобы не потерять сбережения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1