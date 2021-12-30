Курс доллара превысил 75 рублей, а евро — выше 85
В последний раз американская и европейская валюты были на таком уровне 30 ноября.
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Курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже превысили показатели 30 ноября: американская валюта впервые с этой даты достигла 75 рублей, европейская — 85. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Так, евро торговался на уровне 85,05 рубля, доллар — 75,09 рубля.
А ранее Лайф рассказывал, что 2021 год преподнёс инвесторам сразу несколько сюрпризов, но главные сложности могут быть ещё впереди. Поэтому разобрались, откуда экономисты советуют забирать деньги, чтобы не потерять сбережения.
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