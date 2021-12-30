Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, каждый сможет самостоятельно размещать свои биометрические образцы с помощью подтверждённой учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом использовать их можно будет только в определённых случаях, которые утвердит правительство.

Кроме того, государственные органы, использующие для идентификации другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. Вступление в силу требований ранее перенесли с 1 января на 1 сентября 2022 года.