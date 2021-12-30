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Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных

Согласно документу, каждый сможет самостоятельно размещать биометрические образцы с помощью подтверждённой учётной записи в ЕСИА.

30 декабря, 12:33
<p><em style="font-style: italic;">Владимир Путин.</em> Фото © Kremlin.ru</p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, каждый сможет самостоятельно размещать свои биометрические образцы с помощью подтверждённой учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом использовать их можно будет только в определённых случаях, которые утвердит правительство.

Кроме того, государственные органы, использующие для идентификации другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. Вступление в силу требований ранее перенесли с 1 января на 1 сентября 2022 года.

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Лайф рассказывал, что в России испытают регистрацию граждан на "Госуслугах" через приложение. Фактически ЕСИА является электронным паспортом россиянина, который позволяет гражданам пользоваться различными государственными сервисами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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