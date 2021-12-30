Звезда "Сватов" Анна Кошмал оценила вероятность продолжения съёмок сериала

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая повзрослевшую Женю Ковалёву в популярном сериале "Сваты", заявила, что продолжение снимать не планируется. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских каналов.

"После завершения съёмок "Сватов" было очень много слёз. Мы понимали, что разлучаемся со всеми актёрами надолго. Я думаю, что продолжения "Сватов" не будет. Вся история уже рассказана. Хотя загадывать я, конечно, не буду", — объяснила актриса.

Кошмал также добавила, что седьмой сезон оказался крайне эмоциональным для всей съёмочной группы, а шестая и седьмая серии особенно трогают зрителя.

"Там плакали все. Там столько любви, добра. Я не могу даже передать все эмоции", — подчеркнула она.

Премьера финального сезона сериала "Сваты" состоялась 27 декабря в эфире канала "Россия-1". По сюжету Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а бабушки и дедушки наперебой хотят помочь девушке сделать правильный выбор.