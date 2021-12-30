Известная по скандалу с Собчак юрист Троицкая подала в суд на коллегу за иск к Деду Морозу

Юрист Эльнара Троицкая, ставшая известной после конфликта с Ксенией Собчак из-за вопроса о "форумчанках", подала в суд на коллегу Игоря Мирзоева за иск к Деду Морозу. В беседе с телеканалом "360" она рассказала о сути претензий.

Троицкая обвиняет Мирзоева в злоупотреблении правом. По её словам, он называет себя адвокатом, хотя не имеет адвокатского статуса, нет и юридического лица для ведения такой деятельности. А значит, подчеркнула юрист, её коллега действует недобросовестно.

"Он распространяет сведения, что он действительно подал иск против Деда Мороза, что является фактически абсурдом. И непосредственно, как объединённая пресс-служба судов предоставила информацию, а также в сети Интернет имеется копия искового заявления, в котором видно, что даже не указан фактический юридический адрес ответчика", — отметила Троицкая, добавив, что из-за недостатков документ могут обездвижить и возвратить.

По словам юриста, Мирзоев намеренно вводит СМИ в заблуждение. Сейчас он заявляет, что отказывается от иска, хотя сделать это возможно только на стадии уже начатого производства, а дело ещё не принято. Она также добавила, что не общалась с ответчиком, но у него будет возможность доказать, что он не злоупотребляет гражданским правом. Судебное заседание назначено на 14 февраля. В качестве компенсации Троицкая требует 10 миллионов рублей — сумму, идентичную исковым требованиям к Деду Морозу. В случае выигрыша эти средства юрист намерена направить на благотворительность.

Сам Мирзоев в беседе с телеканалом рассказал, что на него подали в суд за то, что он якобы "оскорбил чувства верующих в Деда Мороза".

"Я посмотрел страницу этой юристки, которая на меня подала в суд, и пришёл к выводу, что она судится исключительно с известными людьми, чтобы прокачать свой бренд, привлечь к себе больше внимания. Мне приятно, что меня поставили на одну ступеньку с такими людьми, как Ксения Собчак, с которой она судится из-за 50 миллионов", — отметил Мирзоев.

Он также опроверг заявления о том, что его иск фейковый, и подчеркнул, что заявление уже поступило в Великоустюжский суд. Юрист отметил, что подал в суд не на мифического волшебника, а на акционерное общество "Дед Мороз".