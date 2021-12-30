Адвокат Лалаян: Экспертиза признала песню Монеточки плагиатом хита "Женщина, я не танцую"

Песня певицы Елизаветы Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка, "Мама, я не зигую" является плагиатом хита бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Такой результат показала экспертиза, сообщил адвокат певца Роман Лалаян.

"Экспертиза показала, что в процентном соотношении 73% полностью идентичны. Это не является пародией, это полностью плагиат. Суд принял эту экспертизу", — приводит РИА ФАН слова Лалаяна.

По его словам, разбирательство по иску сначала проходило в Екатеринбурге, родном городе Монеточки, но недавно певица изменила адрес регистрации. Теперь дело перенаправлено в Басманный суд Москвы.

"На первом же заседании, которое будет назначено, скорее всего, на начало февраля, будет принято решение о взыскании с них денег. Точная сумма будет известна на заседании. Это плагиат, мы рады, что удалось [это] доказать", — сообщил адвокат.

Причём певец был готов отказаться от суммы иска в том случае, если бы Монеточка признала неправоту и удалила песню. Однако девушка заявила, что её композиция является пародией, а сама она — юмористка.

Напомним, Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову за то, что та якобы взяла за основу его песню "Женщина, я не танцую" при написании своей композиции "Мама, я не зигую". Артист потребовал 900 тысяч рублей.