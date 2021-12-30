Адвокат Лалаян: Экспертиза признала песню Монеточки плагиатом хита "Женщина, я не танцую"
Причём певец Стас Костюшкин был готов отказаться от исковой суммы в том случае, если бы девушка признала неправоту и удалила песню, но она заявила, что её композиция — пародия.
Фото © instagram / monetochkaliska / stas_kostyushkin_official
Песня певицы Елизаветы Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка, "Мама, я не зигую" является плагиатом хита бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Такой результат показала экспертиза, сообщил адвокат певца Роман Лалаян.
"Экспертиза показала, что в процентном соотношении 73% полностью идентичны. Это не является пародией, это полностью плагиат. Суд принял эту экспертизу", — приводит РИА ФАН слова Лалаяна.
По его словам, разбирательство по иску сначала проходило в Екатеринбурге, родном городе Монеточки, но недавно певица изменила адрес регистрации. Теперь дело перенаправлено в Басманный суд Москвы.
"На первом же заседании, которое будет назначено, скорее всего, на начало февраля, будет принято решение о взыскании с них денег. Точная сумма будет известна на заседании. Это плагиат, мы рады, что удалось [это] доказать", — сообщил адвокат.
Причём певец был готов отказаться от суммы иска в том случае, если бы Монеточка признала неправоту и удалила песню. Однако девушка заявила, что её композиция является пародией, а сама она — юмористка.
Напомним, Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову за то, что та якобы взяла за основу его песню "Женщина, я не танцую" при написании своей композиции "Мама, я не зигую". Артист потребовал 900 тысяч рублей.
А ранее исполнительница песни "Прекрасное далёко" потребовала с Netflix 10 млн рублей. Детали по этому требованию артистки пока не известны, так как представители одной из компаний-ответчиков копию иска ещё не получили.
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